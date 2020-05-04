新冠肺炎︰下月復課後　父母拒上班或失政府津貼

法國下周一（11日）起逐步解封強制隔離措施，而在6月1日學校開課情況下，如果父母選擇在家照顧年幼子女而拒絕上班，可能失去政府的暫時失業補貼。另外，意大利周一（4日）局部解封，周日（3日）新增新冠肺炎確診病例1389宗，新增死亡病例174宗，均為近2個月來最少；累計確診約210,717宗，累計死亡接近28,884人。

法國當局決定下周一將是教師返回學校準備，小學生翌日起重新上課，初中最低兩年級本月18日上課，但只局限在被列爲「綠色」安全省份地區。初中第3年級和第4年級，與高中的3級一樣，在6月初才會開課。至於小學方面，沒有規定學生必須回校上課。

按照暫時制訂的學校安排，包括每人保持1米距離、小息分開不同時段、高中生必須戴口罩等。下周二早上小學生各級別按不同時間回到學校，並在不同入口進內，發燒者 不能上學。

另一方面，從6月1日起學校已復課情況下，如果父母選擇在家照顧年幼子女，可能失去政府因疫情封關措施所給與的暫時失業補貼。勞工部表示，父母在6月如要在家照顧子女，需要獲得學校證明書。官方希望學童盡量可以回校上課，父母則安心上班。在隔離措施期間，法國共超過1100萬人領取政府的暫時失業補貼。

駐法國記者呂靜儀報道