新冠肺炎︰投訴防護裝備不足　3醫生先後墮樓2死1重傷

新冠肺炎疫情在俄羅斯急劇惡化，醫護人員面對個人防護裝備不足及極大工作壓力。繼2名女醫生墮樓死亡後，上周六（2日）再有1名男醫生在醫院墮樓受重傷。

37歲醫生舒勒波夫（Alexander Shulepov）早前跟同事拍片，投訴自己確診新冠肺炎後仍要上班，又指沃羅涅日巿（Voronezh）的個人防護裝備不足。他其後拍第2條片，在病床上稱已獲准休息，但舒勒波夫疑是在壓力下才拍這段片。他之後從醫院2樓墮下，頭骨骨折，情況危殆。

舒勒波夫和男同事科夏金拍首條片前一天，科夏金曾因投訴個人防護裝備不足，被警方以涉嫌散播假消息而傳召。醫院否認防護裝備不足，但醫護人員相信舒勒波夫是因防護裝備不足而染疫。

此前，2名資深女醫生向上司反映新冠肺炎病人的個人防護裝備不足，之後在醫院墮下身亡。確診新冠肺炎的48歲醫生列別杰娃（Natalya Lebedeva）因被無理指控在醫院散播肺炎，上月底在醫院6樓墮下身亡，而47歲的內奧米尼亞什恰亞（Yelena Nepomnyashchaya）則投訴醫院的醫護人員缺乏防護裝備後，離奇墮樓身亡。