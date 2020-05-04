新冠肺炎︰歐洲疫情回落　意法西死亡病例增幅收窄

歐洲的新冠肺炎疫情有回落趨勢，西班牙、意大利和法國在周日（3日）錄得的死亡個案增長，均是連月來的新低。較遲爆發疫情的英國則情況仍然嚴峻，錄得315宗死亡病例；不過，政府強調疫情頂峰已過，醫院接收的新症持續下降。

意大利是歐洲最先爆發新冠肺炎的疫央之一，周日錄得174宗新增死亡病例，為兩個月前實施全國封城令以來最低紀錄；而新症增幅亦有持續收窄。意大利周一（4日）起開始放寬封城措施，民眾可在保持社交距離的情況下出門運動，亦可探訪親人。不過，學校、戲院及大部分店舖仍未可重開。

西班牙周日則錄得164宗新增死亡病例，為一個半月以來最低。國內理髮店等小商戶可在周一起重開，而乘搭公共交通的民眾則強制規定需戴口罩。法國周日新增135人病死，為3月底以來最低。法國將於下周一（11日）起陸續解封，但衞生部長韋朗周日強調，情況亦需視疫情增幅而定。

意大利累計病例約有21萬宗，其中約2.89萬人病死，死亡人數僅次美國，為全球第二多。但英國的18.7萬宗新冠肺炎病例中，死亡人數亦持續增長，累計有2.84萬人病死，逼近意大利的紀錄。西班牙累計有24.7萬宗確診，為全球第二多，其中2.53萬人病死。法國則有16.9萬宗確診，2.49萬人病死。