新冠肺炎︰維省肉廠感染群增19確診　悉尼小學現病例

澳洲各省政府陸續放寬防疫限制後，疫情有所回升，周一（4日）共新增26宗新確診，是兩周來最大單日增幅。新增患者包括悉尼一名7歲男童，引起當地關注學校傳播風險。新症中有22宗來自維多利亞省，其中19宗與早前爆發集體感染的肉類加工廠群組有關。

維省涉事的肉類加工廠日前檢測後再有新增確診，當局未有公布涉事肉類加工廠名字，惟Cedar Meats已證實是旗下一間加工廠。該省居家令將至少維持至下周一（11日），當局鼓勵家長與子女留在家中，直至今年年中。省長安德魯斯強調疫情鬥爭仍未結束，呼籲民眾必須堅持到底。

悉尼出現男童確診個案後，新南威爾士省已關閉他就讀的小學，進行消毒並調查感染源。政府早前指因兒童傳播風險較低，學校應復課；新省已響應建議，將從下周起分階段復課，是次新症再引起關注。而昆士蘭省亦新增3宗確診，其中2人為海外旅行染疫個案。新西蘭勇士橄欖球隊周日（3日）已抵達該州，及開始賽季前為期兩周的強制隔離。

澳洲至今累計約有6800宗確診，死亡人數較他國低。其中，全國人口最多的新南威爾士省為重災區，個案佔全國感染病例近一半。當地媒體報道，南澳省等規模較小的旅遊勝地計劃幾天內取消跨省旅行禁令。