英美5艦闖巴倫支海　明剃俄羅斯眼眉

美俄在歐洲的軍事角力加劇，由美國4艘軍艦及英國1艘軍艦組成的艦隊，周一（4日）駛入被視為俄羅斯「後花園」的巴倫支海，聲稱維護航海自由，這是美軍水面艦艇自冷戰後首次在該海域行動。俄羅斯國防部表示，海軍正追蹤該支英美艦隊的動向。

美軍第6艦隊周一發表聲明，指神盾驅逐艦唐納德‧庫克號、波特號及羅斯福號，以及快速戰鬥支援艦供應號，與英國皇家海軍護衞艦肯特號組成編隊，在北極圈內、環境具挑戰性的巴倫支海執行海上安全行動。巴倫支海位於挪威及俄羅斯北面，是俄軍北方艦隊進出大西洋的必經之地，美軍水面艦艇對上一次現身該區已是上世紀80年代中期。

美軍透露上周五（1日）已通報俄羅斯國防部今次行動，以避免雙方誤解、減少風險及預防無意的局勢升級；又指在新冠肺炎疫情肆虐下，現在是充滿挑戰的時期，更必須維持在歐洲地區持續不斷的行動，而美方繼續承諾推動地區安全及穩定，建立互信及加強北極戰備狀態的基礎。

俄羅斯國防部國防管理中心表示，北方艦隊艦艇已開始追蹤「北約水面作戰群」；另有報道指挪威沒有參與今次美軍的行動，相信是避免與俄羅斯的關係惡化。由於俄軍10艘潛艇去年秋天同時部署在北極及北大西洋，美軍唐納德‧庫克號、波特號及供應號上周五在北極圈內的挪威海，與英軍肯特號舉行雙邊反潛演習，模擬獵殺俄潛艇。