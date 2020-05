英國哈利王子和妻子梅根淡出皇室,在美國展開普通人生活。2人離開英國、搬到美國前曾接受王室記者訪問,並於今年8月推出自傳,書名為《尋找自由》。

報道指,哈利夫婦與皇室記者斯科比(Omid Scobie)及杜蘭德(Catherine Durand)合作出版新書。自傳全名為《尋找自由:哈利和梅根與構造現代王室》(Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family,暫譯),8月11日率先推出電子版,實體書於8月20日出售,共有320頁。

根據網上商店網站描述,自傳會真實、近距離地展示哈利和梅根自信、具影響力及前瞻的特質。出版商則指很少人知道哈利和梅根的真實故事,並承諾新書會揭示哈利和梅根一起生活的未知細節,消除對於2人的謠言和誤解。