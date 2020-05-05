電視台製作人被綁架半世紀　聯合國認定北韓違人權宣言

南韓電視台文化廣播公司（MBC）製作人黃元等人，在51年前乘搭大韓航空國內航班時，疑遭北韓特務劫持綁架，至今仍被扣於北韓。南韓人權組織周一（4日）引述聯合國人權理事會公布，聯合國終宣布北韓扣留黃元等人並無法律依據和正當性，做法違反《世界人權宣言》。

關注北韓事務的團體「轉型正義工作組（TJWG）」周一引述聯合國官網公布，聯合國人權理事會任意拘留問題工作小組（UNWGAD）就此案發表決定書，認為北韓間諜在大韓航空客機上綁架黃元、剝奪其人身自由，任意拘禁的做法違反《世界人權宣言》第九條第一款。

黃元之子、大韓航空客機劫持案受害者家屬會負責人黃仁哲（音譯）回應指，自己為接回被扣的南韓公民努力了20年，對聯合國承認北韓任意拘禁一事略感安慰。黃仁哲去年5月向聯合國工作組提交請求認定父親遭任意拘禁的陳情書；北韓則在3個月後，向工作組發送公文稱︰「我國沒有違反自由意志被強行拘禁的人。」

黃元於1969年12月11日從南韓江原道江陵市乘機飛往金浦時，與其他乘客及機艙服務員一同被劫持被扣。北韓在國際社會的壓力下，於次年2月14日送還50名被扣人士中的39人，但包括黃元在內的11人至今被仍被扣留在北韓。