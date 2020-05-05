新冠肺炎：恐衞生措施不足　全國市長促延期開學

法國至今有近17萬人確診新冠肺炎，逾2.5萬人死亡。總統馬克龍早前宣布，計劃於下周一（11日）起逐步解封，學童可陸續回校上課。但此計劃受到多方輿論質疑，區域市政府和家長擔心，特別是幼稚園和小學未能確保衞生措施；全國市長要求馬克龍，延遲開學日期。

按照官方計劃，下周一將是教師返回學校的準備日，小學生從下周二（12日）起重新上課，初中最低兩年級於本月18日上課，但只局限在被列為「綠色」安全省份地區。初中三及四年級與高中的三個年級一樣，在下月初才會開課。至於小學方面，則沒規定學生必須回校上課。

根據暫時制訂的學校安排，各人在校內保持1米距離，小息安排在不同時段進行，高中生必須戴口罩等。小學生各級別下周二早上按不同時間回到學校，並在不同入口進內，發燒者（高於攝氏37.8度）不能上學。

政府每日公布全國疫情地圖，分為3種顔色的地區，綠色為最安全區，其次是橙色和紅色。由於這地圖按疫情每日變動，官方同時表示讓市政府自行決定開學日期，令國民和地方政府無所適從。

駐法國記者呂靜儀報道