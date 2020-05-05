新冠肺炎：大陸駐法國使館批台當局炒作疫情

兩岸再次在新冠肺炎疫情議題上隔空交火。台灣衞福部長陳時中上月底投書法國報章，表達台灣對於世界防疫的重要性，並要求世界衞生組織讓台灣參與其會議與組織。大陸駐法國大使館發言人周二（5日）發聲明回應，指有關文章的一些表述與事實嚴重不符，又堅決反對台灣的民進黨當局借疫情破壞「一中原則」，炒作加入世衞。

陳時中在題為「台灣有許多獲得認可的公衞經驗可提供」的文章中表示，國際的公共衞生需要全球一起合作，但基於政治因素，台灣長期以來被排除在世衞之外，令人遺憾。文章指，根據世衞組織憲章中的成立宗旨，是讓所有人都享有基本健康人權，台灣的權利不應被剝奪。

大陸駐法國大使館則反駁，台灣並非一個「國家」，世衞是僅限主權國家加入的聯合國專門機構，台灣作為中國大陸一部分無權加入；並批評陳時中將台灣稱為國家，是鼓吹台獨，嚴重誤導法國民眾。

駐法使館又稱，儘管台灣不是世衞組織成員，但根據陸方與世衞達成的安排，台灣的醫療衞生專家可以參加該組織的相關技術會議，有需要時該組織的專家也可赴台考察或提供援助，台方也能及時獲取該組織發布的全球突發公共衞生事件訊息。由此可見，台灣與世衞的技術合作沒有障礙，並未被排除在世衞全球防疫體系之外。