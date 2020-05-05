新冠肺炎：澳紐擬互開邊境　澳航取消6至7月航班

新西蘭總理阿德恩周二（5日）參加澳洲政府的新冠肺炎疫情內閣會議，會上討論重開兩國邊境，恢復兩地民眾的旅遊活動；又計劃在疫情受控後，建立澳紐旅遊圈來推動經濟。另外，澳洲航空宣布6月至7月將繼續取消航班，並稱公司已獲得5.5億澳元（約27.4億港元）進一步融資。

新南威爾士省省長貝雷吉克莉安在與會前表示，國際旅遊業預料要長時間才能復甦，澳紐兩國在現階段可先恢復通關，然後再建立澳紐旅遊圈，以共同推動經濟和貿易發展。阿德恩會後表示，在開放旅遊圈之前，兩國須確保不會互相輸入感染個案，須在兩地接受兩周隔離的民眾則不准出行，具體安排有待討論。新西蘭連續兩日未有新增個案，累計1137人染疫，澳洲則累計約6800宗確診，兩國死亡率僅1%。

澳洲航空周二發聲明指，已抵押旗下3架波音787-9飛機，成功融資5.5億澳元，未來可從其他飛機資產再融資27億澳元（約135億港元）。澳航表示，公司有充足的流動資金應對接下來的挑戰，公司營運可支撐到明年12月，預計在下月底之前，每周將消耗4000萬澳元現金（約2億港元）。