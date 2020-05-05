新冠肺炎：中東多國放寬限制　敍總統警告或面臨大災難

中東的新冠肺炎疫情近日有所放緩，多國開始放寬限制。其中，敍利亞累計確診病例僅得44宗，3人病歿；但總統巴沙爾‧阿薩德周一（4日）警告，確診率低不等於國家已脫離危險圈，指一旦病例激增將癱瘓醫療系統，屆時可能面臨「真正的災難」。

巴沙爾‧阿薩德表示，確診數可能在幾天或幾周內突然激增，並超出國有醫療能力。敍利亞未實施國民檢測，被指暪報病例，有聯合國機構估計該國醫療系統脆弱及缺乏資源，將在大規模疫情爆發時面臨高風險。當局過去一周已放寬宵禁令及允許復工。

以色列、土耳其及伊朗本周起亦開始放寬限制。以色列總理內塔尼亞胡形容防疫取得成功，商場和市場周內將重開，學校將於本月底復課，惟大部分商業航班仍停飛。他警告如感染率再飆升，將重新實施限制措施。國防部周一表示，已分離出一種關鍵的新冠病毒抗體，可中和確診者體內的病毒，正申請專利並大規模生產。以色列至今累計確診16,246宗，其中235人病死。

土耳其近13萬人確診，是西歐、美國和俄羅斯外確診病例最多的國家。總統埃爾多安表示將在5、6和7月開始放寬針對老人和年輕人的宵禁措施。一度是中東疫央的伊朗，則自周一起重開132個城鎮的清真寺。該國死亡人數在過去24小時新增74人至6277人，確診總數上升至98,647宗。