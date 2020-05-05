新冠肺炎：英國擬發復工指引　意大利450萬人復工

歐洲新冠肺炎疫情回落，多國相繼逐漸解封。英國政府擬在本周末發布復工指引，供即將復工的7個行業參照。意大利周一（4日）已有450萬人復工，建築業和製造業重新運作，公園亦重開。

據英媒引述的指引內容，英國復工企業食堂及其他公共區域仍須關閉。企業可採用輪班制，減少同時上班的員工人數，並緩解繁忙時間的公共交通壓力。員工則應避免共用辦公桌及文具。易受感染人士須在家辦公，包括70歲以上長者、孕婦、嚴重肥胖人士。當局表示，這些措施可能將維持12個月。

意大利周一新增確診超過1000宗，累計病例近21.2萬宗，其中逾2.9萬人病逝。當局數據估計，另有約11600名死者在未進行檢測、或未送院治療前便病逝。總理孔特表示，意大利仍處於「大流行的陣痛」中。

意大利大批民眾周一起復工，羅馬市內車流有所增加，但交通未見擁擠，人們出行亦保持社交距離。民眾僅允許與親戚會面；大部分商店將於本月18日重開，但學校、戲院及歌劇院繼續無限期關閉。另外，西班牙、葡萄牙、比利時、芬蘭日前亦已重開工廠、建築業、公園、理髮店和圖書館。