新冠肺炎：病毒突變更具傳染力　世衞擬赴華查疫源

英國倫敦大學學院遺傳學研究團隊周二（5日）發表研究報告，他們透過分析全球逾7600名新冠肺炎確診者的基因，認為病毒於去年年底開始傳播，比歐美等地於1月至2月公布的首宗確診個案早數周或數月，幾乎無可能找到每個國家的「零號患者」。

研究團隊從全球共享的數據庫，研究不同時間及地點的病毒樣本，發現病毒首次在去年年底傳染人類。研究又指，病毒發生自然突變以及快速傳播，但沒有證據顯示病毒較易傳染或更容易引起嚴重疾病。報告亦估計，全球只有10%人口曾接觸病毒，與早前有研究聲稱病毒很早已出現、傳播速度快的說法有出入。

此外，美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室研究發現，源於中國武漢的新冠病毒突變出新類類、即毒株，目前在美國傳播的主要毒株變得更具傳染性。研究續指，新的毒株於2月初從歐洲蔓延，其後傳播到美國及其他地方，3月底成為席捲全球的主要毒株。實驗室警告，如果疫情未能在夏季前消退，病毒有可能進一步變異，影響已開展的疫苗研發工作。

另一邊廂，法國一名醫生早前指巴黎有醫院重新檢測部分患者的樣本後，發現去年12月27日已有一名新冠肺炎患者入院，較官方報告的首宗病例早近一個月。世界衞生組織發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）周二（5日）表示對報道不意外，促請各國調查去年底一些不明原因肺炎的紀錄，為疫情提供更清晰及新的資訊。世衞又指，外界會以為該名患者與曾到訪中國的人士有關，但澄清患者是魚販，相信與中國沒有直接關係，亦沒有旅遊史，促請法國展開深入調查。

被問及中國是病源地一事，林德梅耶則指「調查這事是十分、十分重要」，可能有需要再派人到中國查證。