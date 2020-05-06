衞星相揭北韓建新導彈基地　可存放洲際導彈

美朝新加坡峰會召開近兩周年之際，美國一個智庫周二（5日）公開一批衞星圖片，顯示北韓政府在平壤順安國際機場附近的新里地區，興建一個可存放朝方所有導彈，包括火星14型及火星15型洲際彈道導彈的基地，預計今年年底或明年初啟用，可能是北韓最新的導彈設施。

戰略與國際研究中心（CSIS）指出，新里導彈設施距離順安機場西南和平壤西北部約17公里，佔地44.2萬平方米，於2016年年中動工，由3個互通的大型建築物、大規模地下設施和鐵路客運站、住宅區組成。

報告分析了攝於今年3月及4月的衞星圖片，並比較於2017年及2019年拍得的照片，稱新設施鋪設了9米至10米闊的公路，相信是方便大型貨車或導彈發射車移動，上述3幢可互通的建築物規模比西海和東海衞星發射場大，鐵路客運站與西海發射場、新浦造船廠等導彈設施一樣，可以隱藏貨物裝卸過程。

此外，其中一幢互通建築物有特別高的建築結構，估計足以容納包括火星14型及火星15型洲際彈道導彈等全部北韓導彈。基地的地下設施則可能是建於1980年代或以前，其時用於在戰時保護客機和戰機航空團裝備，其後改為安放普通設備和車輛。

據指，北韓從未對外公開新里的設施，未知具體功能，但它臨近導彈零件製造廠、建築規模和怖局等特點，可能是為支持彈道導彈作戰項目而設計，以及用來組建導彈零件或安置彈道導彈、導彈發射車等。

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