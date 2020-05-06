男子耗時17個月圓夢　訪遍全國155座國家公園

環遊世界是不少人的夢想，泰國一名男子的夢想則是環遊全國的國家公園，並於2018年開始利用業餘時間圓夢，最終在17個月內走遍全國155座國家公園。這項壯舉引發當地媒體關注，國家公園主任更為他送上簽名賀卡。

39歲的阿提（Arthid Chattrakoonchai）是巴吞他尼府一間公司的文員，他在前年8月遊訪莫拉限府的蓮花池國家公園時，萌生環遊全國公園的想法，於是決定利用每周末及休假時間，探索各大國家公園，最終於1年5個月後，在全國的國家公園留下足迹。

阿提每到訪一座公園，便會拍下合照，蒐集所在公園的紀念冊，並於社交網分享經歷和感受。在集齊155座公園的紀念印章後，阿提在自己的Facebook主頁寫下「一生一次」，他表示，人生就是一段旅程，許多時刻都值得紀念。

阿提在攀登完第155座公園、清邁的茵他儂山國家公園後，更收到國家公園主任譚亞（Thanya Netithamkul）的祝賀。譚亞大讚阿提的壯舉，並在贈送簽名賀卡時稱：「很開心知道有民眾喜歡參觀國家公園。」