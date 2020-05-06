新冠肺炎：政府推樓市紓困措施　獲6個月寬限期

由於疫情影響供應鏈及勞工短缺，拖累買家置業步伐及發展商項目進展，新加坡政府周三（6日）公布，針對樓市的臨時紓困措施。主要是以下兩點：

1、放寬夫婦買家獲豁免額外買家印花稅(ABSD)條件，原先夫婦買家在購置第二個物業後，須在6個月內沽售首個物業，才可獲豁免支付ABSD，目前措施是沽售首個物業的期限獲多延6個月。只要買家的第二個物業在今年6月1日前買入，而原本賣出首個物業的限期為今年2月1日或之後，才可獲該額外6個月寬限。

2、發展商的商業、住宅、工業項目由買地至竣工、再向買家作出銷售的期限可以延長6個月。原本較大型的發展項目由買地到竣工須在5年內完成，較小型的項目則為期3年，目前措施是在此基礎下延長6個月。前提是土地是在今年6月1日或之前購入，而原定竣工限期在今年2月1日或之後。

上述措施將容許買家及發展商延長相關時間，以及避免由興建到買賣單位的過程因違規而遭受罰款。新加坡多個政府部門在聯合聲明中指出，當局將致力確保私人住宅物業價格大致符合經濟基本因素，強調最新臨時措施不會改變其他冷卻住宅樓市的措施。

為控制疫情蔓延，新加坡政府由上月起已局部限制當地經濟活動，有關限制已延至6月1日結束，勢進一步推低當地私人住宅的銷售及樓價，亦恐影響工程進度。新加坡首季私人住宅樓價跌1%，期間疫症的衝擊仍未全面反映。

對於新加坡政府迅速應對樓市潛在下行風險，香港表廠商會首席名譽會長林偉雄同樣希望香港樓市辣招盡快撤走，令物業市場回復正常。

他認為，撤辣對香港整體樓市長遠發展健康，並以部分政府早年提倡的節育政策比擬，政策在某段時間適合，但長遠並不健康。以內地為例，現時已因出現人口高齡化現象，故取消實行一孩政策。

他續指，辣招令樓市被屈壓下去，市場被扭曲，期望盡快看到香港政府撤辣，達到令樓市回歸正軌的目標。至於政府撤辣的方式是一刀切還是分階段，則有待政府與市場尋求共識。

另外，香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦估計，逾兩成中小企因公司周轉不靈而將自置物業抵押套現，建議政府撤辣以減低沽售物業成本，紓緩其財政壓力。

他得知，不少中小企老闆已將自置住宅抵押或沽售，以釋放流動資金支持企業繼續營運。他期望政府撤銷額外印花稅，讓短期內轉售物業的老闆們不會百上加斤。