N號房創始人揚言　一旦被捕性虐片會自動曝光

轟動南韓的「N號房」性虐影片群組案，綽號「博士」的主要營運者趙主彬和另外幾名疑犯雖已落網，但化名「godgod」群組的創始人目前仍然在逃，身份成謎。韓媒近日爆出趙主彬與「godgod」的對話紀錄，「godgod」聲稱自己已經在Telegram帳戶設下「自殺式設定」，他一旦被捕，系統就會自動將N號房的性虐影片曝光。

據南韓傳媒報道，趙主彬與「godgod」的文字對話紀錄在在網絡上流出，「godgod」表示，自己已設定好Telegram帳戶的系統，如果他被捕後連續10日內沒有登入帳號，那系統將會自動公開他手上的不法情色影片；他亦叮囑趙主彬要做好相同的設定。

「godgod」更在對話中揚言，「警察是絕對抓不到我的」、「我現在在京畿道，我用文化商品券收費，所以警察追蹤不到我」、「通話時都變聲了」。報道指，若「godgod」所言屬實，勢必對受害者造成二度傷害。

據韓聯社報導，「godgod」為「N號房」的創始人，他以編號創立多個聊天室，利用不法渠道取得受害女性的個人資料，並威脅迫她們拍攝性虐影片，讓收費會員觀看。其中一名現已落網、化名「Kelly」的申姓疑犯，在去年8月接手聊天室，警方在申的家中發現9萬多條未成年人的色情影片。