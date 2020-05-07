南海局勢升級　美航母列根號駛離日本

美國海軍航空母艦羅斯福號爆發新冠肺炎疫情，令美軍在西太平洋出現「航母真空」。消息指，派駐日本的航母列根號周一（4日）駛離基地展開海試，為今年巡航作最後準備；惟據報戰鬥群全體船員隔離期間，至少16人確診染疫。

美國海軍研究所新聞網周三（6日）報道，列根號已完成年度維修並駛離母港橫須賀基地，完成海試就能在西太平洋執行春季巡航任務。鑑於羅斯福號爆發疫情，軍方限制列根號與護航艦艇船員在海試前的活動，結果在隔離期結束時發現有船員確診且無病徵；軍方沒有公布患者數目，僅表示不讓他們登上航母。

羅斯福號3月27日停靠關島檢疫，此前正在西太平洋執行任務，結果因疫情而中斷，至今逾1000名船員確診；首批完成隔離的船員近日重返該艦，讓留守艦上的船員登岸隔離。國防部長埃斯珀周二（5日）表示，由於中國解放軍在南海持續有「侵略」行為，因此美軍加強在區內活動，包括兩度執行航海自由行動。

在羅斯福號暫停值勤、列根號正式出動前，美軍在西太平洋沒有正規航母執行任務，只有「輕型航母」、搭載F35B隱形戰機的兩棲攻擊艦美利堅號；駐守西岸華盛頓州的另一航母尼米茲號，近日出海為今夏派往印太地區作最後準備。