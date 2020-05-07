新冠肺炎：疫情下大象也失業　逾百頭長途跋涉送返老家

新冠肺炎疫情下，全球旅遊業大受打擊，泰國當然也不例外，連大象也加入了失業大軍。倚靠遊客門票收入維持的泰國大象樂園及庇護所，因為失去收入來源，再也無法供養食量驚人的大象，因此有超過100頭大象被遣送回家，牠們長途跋涉達150公里返回家園，樂得回歸大自然。

清邁的「拯救大象基金會（The Save Elephant Foundation）」有支持籌款活動飼養仍在遊客園區的大象，不過該組織一直主張把牠們送回原本的棲息地，與附近的村民一同在大自然生活。自上月起，清邁府已有約100頭大象，徒步被送回位於湄曾縣的原居地。基金會的創始人盛杜安（Saengduean Chailert）表示，有關計劃是應大象主人的求助，把那些「失業」的大象送回家。

擁有4頭大象的大象公園園主薩杜蒂（Sadudee Serichevee）表示，他本來以為疫情在一、兩個月內就可結束，但直至4月尾，他已對旅遊業復甦失去希望。他和妻子無法再負擔每月20萬銖（約4.8萬港元）的場地和設施租金、象伕薪金和大象飼料開支，於是決定把大象送走。

薩杜蒂表示，那些大象已經有20年沒有回過老家，當牠們到達時表現得十分開心，發出愉快的叫聲，更走到村子旁小溪，與村童們玩耍。

「失業」大象的處境其實十分嚴峻，以英國倫敦為基地的世界動物保護協會說，泰國目前有2000頭已被馴服的大象，因主人無力飼養而面臨捱餓。