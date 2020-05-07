凱瑟琳梅根各施各法　鼓勵民眾面對逆境

英國劍橋公爵夫人凱瑟琳與她任贊助人的國家肖像藝術館合作，周四（7日）推出一項攝影活動，鼓勵人們積極勇敢面對新冠肺炎疫情的艱難時刻，以及向前線醫護人員致敬。而薩塞克斯公爵夫人梅根，則上載給1歲兒子阿奇講故事的短片，向受疫潮影響的小童送上支持和鼓勵。

凱瑟琳將在當地時間周四早上播出的電視節目，介紹名為《靜止不動》（Hold Still）的攝影活動，邀請國民拍下在這段疫情期間，能表現人們堅毅、勇敢和友善一面的肖像照片，並寫下短短的感言投稿。截止投稿日期為下月18日，照片可以是用相機或手機拍攝。評選標準着重照片帶出的情感，攝影技巧只是其次，藝術館將選出令人感受至深的100張，於今年初夏一個虛擬展覽展出。

另外，哈利王子夫婦的兒子阿奇周三（6日）1歲生日，梅根在慈善機構「救助兒童會」英國分會的社交網頁，上載她抱着寶貝兒子在膝上，開心地給他講故事的短片。片段由哈利親自拍攝，除可看到梅根母子深情互動外，亦聽到在鏡頭外的哈利的笑聲。哈利夫婦的發言人指，他們選擇在救助兒童會上載短片，是希望支持受疫潮影響的小童。