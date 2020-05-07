結束權力真空　親美總理宣誓就職

伊拉克經歷多月的政治及經濟動盪後，前情報局局長、新任總理卡迪米（Mustafa Al-Kadhimi）周四（7日）在國會投票支持下順利籌組內閣，並宣誓成新總理，結束國內達5個月的領導層真空局面。

與會的255名國會議員就卡迪米提交的內閣名單及政策方針表決，投票通過15名部長級官員的任命，另有5個提名被否決。根據伊拉克憲法，只要超過一半的擬定內閣成員獲國會通過任命，就能成功籌組政府。

卡迪米在國會表示，今屆政府會回應國家目前面對的社會、經濟及政治危機，強調當局會提供解決方法，而不會加劇問題。分析相信，卡迪米要做到上述事項必須重申伊拉克的主權，將限制軍隊、軍方統帥及國家使用武力，並拒讓伊拉克領土被用來清算報復及發動襲擊。

有知情人士透露，卡迪米把部長級官員的任命工作交由政治權力集團決定，但會鞏固他在總理辦公室的權力以進行中央改革，方向與前總理阿巴迪相似。

53歲的卡迪米是伊拉克今年內第3名總理提名人選，之前兩名候選人未能在國會獲得足夠支持而組閣失敗。報道指，卡迪米與美國有交往，預計上任後會展開兩國會談。美國國務院表示，國務卿蓬佩奧歡迎卡迪米組成新政府，又指二人已經就解決新冠肺炎、打擊貪污、兩國未來的戰略對話展開對話。