新冠肺炎：下周一起分5階段放寬封城　今秋徹底解除

英國早前就新冠肺炎疫情宣布進入6周的封城期，首相約翰遜周三（6日）宣布，下周日（10日）將交代放寬封城令的五階段藍圖，下周一（11日）開始首階段措施，預計今年秋季完全解除封城。不過，有官員憂慮秋季會爆發第二波新冠肺炎疫情，或出現季節性流感，破壞原定計劃。

約翰遜表示，當內閣敲定方案細節後，便會於下周日宣布詳情，翌日起放寬封城令，政府會先把現時主張的「留家避疫」原則，改為促請民眾外出時要謹慎。英媒披露，內閣草擬的五階段解除封鎖計劃長達50頁，列明未來半年的鬆綁步驟，至10月底撤銷所有封城措施。

報道指，首階段由下周一起實施，政府將放寬讓民眾不限次數外出運動，鼓勵在封城令期間仍營業的企業員工於安全情況下復工，戶外的花園市場可重開但要跟從戶外空間使用指引。第二階段則由5月底至6月初開始，小學分階段復課，每戶家庭可擴大聚會對象至另一個家庭的成員或朋友。第三階段於6月底展開，中學在暑假前分階段復課，允許民眾參與5人足球等小型體育活動，戶外聚會人數上限放寬至30人；有露天茶座的咖啡店重開，網球、高爾夫球等戶外活動可恢復，英超賽事或可閉門進行。

第四階段則於8月底至9月初實施，夜店、酒吧、餐廳可陸續重開，顧客需遵從嚴格的社交距離措施。10月將踏入解除封城令的最後階段，可允許民眾到球場觀賞足球賽事，健身室重開；由於官員擔心疫情反彈，所以進一步措施將視乎當時情況而定。