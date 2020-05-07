新冠肺炎：瑞德西韋作為首種治療藥物　最快今批准

日本國內連同疫輪在內，至今有16189人確診新冠肺炎，當中590人死亡。首相安倍晉三周三（6日）表示，將於下周四（14日）探討解除緊急狀態令，計劃為此制訂標準。他又表示，擬於周四（7日）批准美國藥廠吉利德科學公司研發的瑞德西韋，作為日本首種治療新冠肺炎的藥物。

報道指，吉利德已於周一（4日）向日本厚生勞動省提交申請，當局將採用簡化手續的特例批准制度。厚生勞動大臣加藤勝信稱，厚生勞動省藥事暨食品衞生審議會周四將開會討論，最快於當日便可批准使用瑞德西韋，但目前未知吉利德可向日本提供多少分量，政府將努力爭取。

厚生勞動省決定交由中央政府管理分配瑞德西韋，將優先提供給治療新冠肺炎重症患者的醫院。據報吉利德決定免費向全球提供14萬人分的瑞德西韋，日本政府批准使用瑞德西韋後，料亦會免費供給治療患者。加藤勝信另稱，當局已修改疑似新冠肺炎的就診標準，發高燒者即可到諮詢中心求助，持續發燒則可轉介至專科門診。

對於解除緊急狀態令的標準，安倍晉三表示將取決於醫療一線告急程度和新增感染人數的走勢等，冀專家盡早制訂標準；經濟再生擔當大臣西村康稔則表示，爭取在近期公布有關內容。安倍另表示，將在本月內研究如何支援經濟上受影響的學生，並考慮進一步的紓困措施。