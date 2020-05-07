新冠肺炎：連續4天新增確診破萬　普京支持率創新低

俄羅斯的新冠肺炎疫情惡化，周三（6日）新增10,559人確診，連續4天破萬，文化部長柳比莫娃亦中招；全國累計近16.6萬人染疫，當中1537人死亡。民調顯示，總統普京的支持率在疫情中大受打擊，跌至只有59%，是有紀錄以來最差。

獨立民調機構列瓦達中心（Levada Center）上月底透過電話訪問民眾，周三公布民調結果。結果顯示，普京的支持率從3月的63%，跌至上月的59%，打破2000年6月及2013年11月只有61%的最低紀錄，是他1999年9月初任總理以來的最差成績。

33%受訪者不滿意普京的工作，反而傾向認同地方官員的抗疫工作；但仍有47%人支持將可讓他執政至2036年的修憲方案，比3月時增加7個百分點。克里姆林宮發言人佩斯科夫則質疑民調結果，指其他民調反映的情況不同。國營民調機構VTsIOM公布的結果顯示，普京上月的信任度高達69.8%。

另外，俄羅斯文化部發言人周三證實，文化部長柳比莫娃確診新冠肺炎，但她症狀輕微，暫未需要入院治療。她目前居家辦公，並以視像方式參與各類工作會議。普京則指，早前染疫的總理米舒斯京情況正在好轉，但仍有發燒。俄羅斯聯邦消費者權益保護和公益監督局局長波波娃宣布，該國未來將分3階段逐步解除限制措施。