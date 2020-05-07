疑工作不順意　億萬富翁於莫斯科寓所自殺亡

俄羅斯億萬富翁博索夫（Dmitry Bosov） 周三被發現在位於莫斯科郊區的家中自殺身亡。博索夫是煤炭公司「Vostokugol」和「Sibantratsit」的共同擁有人，疑工作不順意輕生。

消息人士稱，現年52歲的博索夫在其位於莫斯科郊區烏索沃村的房子自殺。俄羅斯調查委員會莫斯科州調查管理總局發言人弗拉季表示，奧金佐沃巿的調查人員開始調查一名52歲當地居民的死亡事件。弗拉季稱，他的遺體是其親戚周三（6日）在烏索沃村一處房子里發現。

調查人員檢查現場並查問死者的親屬，正在確定他自殺的原因。消息人士稱，調查人員在這名億萬富翁的遺體附近沒有發現遺書，博索夫的親戚證實他是在一個人的情況下自殺。

博索夫擔任董事會主席的Alltek公司證實他死亡的消息。另據俄羅斯電視台的消息，死者的遺體是由他的妻子發現，他的妻子在他失去聯絡就開始找他。博索夫的妻子稱︰「我發現我的丈夫躺在血泊中。」

有指博索夫在去世之前有點醉意，他工作不太順意。另有消息人士稱，從年初開始，博索夫就開始將所有資產轉移給自己，並解僱員工。5月，一切都變得更加嚴峻，每個人都認為他準備出售這些資產。該消息人士指，博索夫為他的公司「Sibantratsit」提供的資金不足以償還債務。

據《福布斯》雜誌估計，博索夫的資產為11億美元（約85.8億港元），在俄羅斯富豪排行榜中位列第86位。