新冠肺炎：東京增23例近日新低　各地疫情稍緩商店重開

日本的黃金周假期在周四（7日）告終，各地受緊急狀態令影響而在長假期間休業的商舖和設施，這天紛紛開門迎客，大多數都配備消毒及抗疫設施並提供有限度服務。至於一些人群聚集風險較高的行業，仍需稍後才復業以策安全。東京都周四單日新增23例確診，是連續5天新增病例低於百，亦是繼3月30日單日13例以來，相隔一個多月再度出現單日低於30例的情況，證實疫情已開始紓緩。

在和歌山，圖書館、美術館和博物館首先解封，市營博物館在周四上午9時率先開門。不過參觀者必需佩戴口罩及保持社交距離。而同市的彈珠機店和健身會所則要延至下周五（15日）才可以復業。

福岡的3間主要百貨公司中，大丸和三越都開放地庫的超級市場，阪急則仍然休業。店內大批市民湧入補給日用品，職員全部戴上防飛沫面罩，客人必須戴口罩並通過體溫檢測才可入場，忘記戴的只好臨時捐款予抗疫基金換取口罩。鹿兒島市的商舖大部分重開，有大型商場在各入口設有自動噴灑消毒劑的裝置，並暫停開放兒童遊樂設備。

北海道的函館朝市原定周四重開，但商會經過會議決定自願延至下周五始行復市。商會副理事長藤田公人表示，「目前情況下，大家幫忙暫停營業無可厚非，但若長期不能做生意，任何店舖都撐不下去。所以考慮復業後會推出大減價，吸引人流。」東京的麥當勞臨時決定繼續不提供堂食直至下周四（14日）。