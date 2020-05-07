新冠肺炎︰巴黎擬讓餐廳酒吧於公眾範圍經營　維持衞生標準

新冠肺炎疫情稍為紓緩，多國陸續解封。法國巴黎市長計劃以食街方式讓餐館重開，而大巴黎區主席要求在火車站增派警員加強衞生措施，包括保持身體距離和疏導乘客。

首都市長伊達爾戈周一（4日）晚對媒體表示，希望讓餐館、咖啡吧和酒吧擴大至在公眾範圍經營，以確保衞生措施得以維持。政府安排下周一（11日）起逐步解封隔離措施，但不包括飲食場所，外賣除外。

她提出類似食街的方式，把部分街道整個範圍讓餐館咖啡酒吧專用，協助它們重新啓業，可望實行至9月。它們所佔用的公眾露天地方將不用額外繳交稅項。政府在3月中旬開始隔離措施前，已宣布為中小型企業和商店撥出1億歐元（約8.4億港元）援助，並可能延長至9月。巴黎議會安排本月18日投票決定。

另一方面，大巴黎區議會主席佩克雷斯周二（5日）作出要求，從下周一起在火車站增加警員和保安人員，有效疏導乘客和確保身體距離。她強調在解封後如果乘客過分擠擁，有可能需要關閉部分火車站和行車線路。

政府已呼籲國民在下周起，盡量仍留在家中工作，僱主與員工互相協調。公共交通乘客必須戴口罩。大巴黎區公共交通在疫情爆發前正常時期每天運載500萬人。

駐法國記者呂靜儀報道