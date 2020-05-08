新冠肺炎：法國下周一起逐步解封　巴黎仍暫需特殊管理

隨着新冠肺炎疫情緩和，法國政府周四（7日）正式確定下周起開始逐步解封全國各地，但包括首都巴黎在內的大巴黎地區，暫時仍需特殊管理。

法國自3月17日開始實施封城等管制措施已近兩個月，法國總理菲利普周四宣佈解封的具體細節，他表示自下周一（5月11日）起，全法絕大多數地區可以開始逐步解封。根據官方的疫情地圖顯示，包括首都巴黎在內的大巴黎地區、大東部大區、上法蘭西大區、勃艮第—弗朗什—孔泰大區和海外省馬約特島，仍被列為疫情嚴重的「紅區」，法國其他地方都被列入疫情緩解的「綠區」。

除了馬約特島暫不解封之外，其他地方都可以開始解封，不過但由於大巴黎地區仍有病毒傳播，且人口密集，因而需要採取特殊管理，尤其在公共交通方面，將採取嚴格措施限制公共交通的客流，乘客在高峰時段乘車需要攜帶工作證明；為防止客流過大，一些地鐵站將臨時關閉。

在解封之後，乘坐公共交通需要戴口罩，民眾的出行範圍被限制在距離住所100公里以內，超過這距離須憑出行證明。不戴口罩、出行超過100公里違規等會被處罰。餐館、咖啡館、酒吧等場所恢復營業時間待定，其他商店可以恢復營業，大型商業中心須地方政府批准後才能營業。代表巴黎香榭麗舍大道商戶的商會指出，預計大道會有超過5成商戶於下周一復業，商舖會加強衞生和安全措施，周一至周六會在上午11時至下午7時營業，周日則會在下午6時關門。

教育部長布朗蓋宣佈學校復課的最終計劃，八成學校預計會復課，學生可以選擇遙距上課或返校復課，「綠區」中學計劃5月18日復課，「紅區」中學復課時間則未定。

菲利普說，5月底將會對疫情進行再次評估，若疫情進一步放緩，將可以進入下一階段，但如果情況相反，可能會恢復管制措施。

截至周四，法國的新冠死亡病例升至25987宗，較前一日增加178例，住院人數和重症患者人數繼續緩慢減少。