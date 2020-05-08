新冠肺炎：檢測常出錯　實際確診數或更多

莫斯科的實際染疫人數，或比官方數字多。

俄羅斯首都莫斯科的衞生官員周四（7日）指出，俄國各地所使用的新冠肺炎的檢測方法經常出現錯誤結果，這使人質疑，該國的實際感染數字可能遠比官方公布的確診數字為高。

俄羅斯的國營醫療機構，一般採用西伯利亞國營Vektor研究所生產的聚合酶連鎖反應(PCR)試劑，但莫斯科衞生部指，當新冠肺炎進入後期，PCR檢測經常出現「假陰性」，即錯誤顯示病人身上已沒有病毒；意味一些被診斷為康復的人士獲，准許回家時實際上仍然帶菌，有機會傳染其他人。有傳媒證實至少有一宗案例，病人返家後傳染了一名家人，該名家人後來病亡。

俄羅斯官方數字指出，全國有逾17.7萬宗確診病例，已是全球第5多，而病毒檢測可能出錯，意味實際的確診數字或許更高。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）周四亦表示，經篩查後發現，莫斯科實際上可能有2%至2.5%的人口感染新冠病毒，即或有30萬人染疫，是官方數字（約9.2萬）的3倍多。

而由於經常出錯的關係，資源遠較俄羅斯其他地方豐富的莫斯科，檢驗病毒時除了會用PCR測試外，還會配合抗體測試。