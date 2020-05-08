新冠肺炎︰美國及新西蘭支持台灣加入世衞作觀察員

新冠肺炎疫情爆發後，台灣防疫工作獲外界好評，但未能加入世界衞生組織大會一事則惹議。繼美國國務卿蓬佩奧後，國務院發言人在周四（7日）的訪問中，亦表明支持台灣以觀察員身份加入世衞。新西蘭財長周五（8日）亦表態支持，讚揚台灣將對世衞有貢獻。

蓬佩奧日前呼籲所有國家支持台灣以觀察員的身份，不僅參與世衞大會，也參加其他聯合國相關組織的活動。美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）重申說法，更揚言︰「我們希望全世界都知道：我們不怕為台灣以及他們的權益挺身而出。」她主張世衞改革，並促請歐洲盟國鼓起勇氣支持台灣。奧塔格斯又指，留意到有抹黑美國的陰謀論，指摘中共官員「正從事虛假宣傳和有意傳播不實資訊的危險遊戲」。

另一方面，新西蘭財政部長羅伯森（Grant Robertson）周五受訪時，也被問及新西蘭是否支持台灣加入世衞。他表明︰「台灣現時可以對世衞作出貢獻。」他讚揚台灣抗疫收效，當地專家的建議亦對各國有利。羅伯森指出，台灣以前也曾以觀察員身份加入世衞，認為台灣在後新冠肺炎時期，有重新加入的空間。

內地官媒中央電視台周五則發文駁斥上述說法，炮轟台灣的民進黨在美國撐腰下「志得意滿」、「編造國際謠言」。文章強調，「台灣是中國的一部分，根本不存在台灣加入聯合國的問題」，又批民進黨舉動是「不切實際的幻想」。評論狠批民進黨當局「跟在美國後面興風作浪」，將疫情政治化的做法是「貽笑國際」、「遺臭萬年」。