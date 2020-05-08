新冠肺炎︰7月底前分3階段解封　地方政府自決時間表

澳洲的新冠肺炎疫情放緩，總理莫里森周五（8日）宣布，將分三階段放寬部分社交疏離措施，期望可在7月底前解除所有現行的防疫限制令，屆時留學生有望回到澳洲。他又指，放寬限制的各階段時間表將由地方政府自行決定。

莫里森與首席醫療官墨菲（Brendan Murphy）周五公布三階段鬆綁計劃；莫里森強調，每個解封階段以及解封速度由各省及領地自行決定。國家內閣將每3周評估限制措施和疫情情況，以決定何時進入下一階段。根據政府估計，未來幾個月將有約85萬人復工。澳洲目前累計有97人病死，6912人確診，其中只餘不足800名病人仍未康復。

在第一階段，將允許最多10人聚會及5人到家作客；戶外葬禮人數上限增至30人，婚禮則放寬至最多10人。兒童將可陸續復課，但建議民眾繼續在家工作。圖書館、球場、泳池等可重開，並放鬆本地和跨省旅行限制。

至第二階段，集會規模可增至最多20人的集會；並將重開更多零售商店、美容院、健身室及社區活動；亦允許國內旅行。

在最後第三階段，集會規模可增至100人，大多數員工將復工；美食廣場、桑拿、酒吧、賭場等亦可重開。省際旅行將全面恢復，並允許澳洲、新西蘭與南太平洋島國的三地旅行及國際學生來往。