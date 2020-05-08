新冠肺炎︰27縣擬放寬居家要求　疫苗最快明秋發售

日本周四（7日）新增96宗新冠肺炎病例，單日新症終回落至雙位數。日本經濟再生擔當相西村康稔周五（8日）出席內閣會議後透露，已有27個縣計劃放寬對居民的避免外出要求。日本鹽野義製藥同日表示，正爭取在明年秋季發售疫苗。此外，日本的藥妝店正面對口罩缺貨的問題，卻有一些餐飲店有口罩出售。當地傳媒訪問在日的中國籍商人，對方承認從中國入口口罩，再售予日本人。

日本政府早前宣布向所有國民一律發放10萬日圓（約7200港元），補貼周五起在全國84個市區町村開始發放。然而有日媒指，多地政府辦公室因此大排長龍，其中在福岡市排隊加上申請手續竟可費時6小時，多人聚集的情景被外界狠批抗疫措施「本末倒置」。

鹽野義製藥公司周五則公布，公司正與厚生勞動省磋商，計劃在年底啟動臨床試驗，爭取在2021年秋季發售新冠肺炎疫苗。雖然疫苗尚未得出臨床試驗結果，但鹽野義為了加快進程，已提前討論生產體制，期望可提供1000萬人規模的疫苗供應量。

另外，一名40多歲的中國籍進口批發商人向傳媒透露，早於3至4月，在日中國人之間就流傳有人做進口口罩的生意並獲得不錯的業績。因此，愈來愈多中國商人從中國進口口罩，有人本身經營餐飲店等與醫療用品無關的業務，卻同時兼賣口罩。受訪者起初托中國的親友代購口罩，後來則是直接向中國工廠取貨。他猜測，日本藥妝店不敢進口口罩，是因為擔心品質問題，及口罩來貨價高，恐被批評「發國難財」。