解放軍背景黑客組織　圖入侵西澳省長辦公室電腦

美國《紐約時報》周四（7日）引述以色列網絡安全公司發表的報告指，有與中國解放軍相關的黑客組織，試圖透過印尼駐澳洲大使館，向西澳省省長麥高恩（Mark McGowan）辦公室發送附有惡意程式的電郵，最終未能成功入侵電腦。但由於麥高恩立場親中，外界對事件大感意外，當局已展開調查。

《紐時》引述以色列公司「Check Point Software Technologies」周四發表的報告，指該封電郵於今年1月3日早上透過印尼駐澳洲大使館的電腦，寄給麥高恩辦公室負責健康及生態議題的人員，並附有一個文件，實際是名為「Aria-body」的新型惡意程式。但由於電郵地址寫錯，麥高恩辦公室退回電郵稱查無此地址，但事件及後引起當局懷疑及調查。

報告又指，該黑客組織亦持續針對其他亞太地區國家的政府，包括印尼、越南、緬甸等。據報涉事的黑客組織「Naikon」曾被發現與解放軍有關係，暫未有迹象顯示麥高恩辦公室的電腦已被入侵。麥高恩則表示對事件一無所知，直至看到相關報道。麥高恩親中立場鮮明，曾指西澳省可能是跟中國關係最密切的地方；日前又跟擬調查中國疫情的莫里森政府唱反調，稱不應強硬對華。

西澳省在野自由黨的創新及干擾性科技事務發言人基爾庫普（Zak Kirkup）要求，麥高恩就當地政府的後知後覺解釋，及透露採取了甚麼措施保障機密資料。他指出，如果資料外洩，會損害他們的經濟及商業利益，對麥高恩以至整個西澳省都不利。