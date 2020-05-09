新冠肺炎：政府擬強制所有入境者自我隔離14日

英國首相約翰遜下周日（10日）將宣布逐步放寬封城令的安排，同時收緊部分防疫指引。英媒周六（9日）引述消息指，約翰遜內閣擬強制所有入境英國的人士自我隔離14日，否則面臨1000英鎊（約9635港元）罰款或遣返。

消息指，約翰遜將宣布包括英國公民在內的所有人士，於英國關口及機場入境後必須填寫電子表格，向政府通報自我隔離的地址，入境人士可於私人住址隔離。貨車司機、運輸業人士，以及從冰島、海峽群島、馬恩島抵境的人士可獲豁免。航空業界人士批評政府扼殺他們的生存空間，暑假會無人訪英。有民眾則質疑為何政府不早些推行隔離措施，上月每周仍有1.5萬名旅客無檢疫就進入英國。

英國下周一（11日）起會放寬封城令，學校、商店等陸續重開，知情人士稱政府或收緊部分防疫措施，包括要求打工仔復工後用遮掩物覆蓋面部、國民乘公共交通時亦要遮掩面部，但這並非強制措施。

英國截至周五（8日）累計逾21.2萬人確診新冠肺炎，約3.1萬人病亡。