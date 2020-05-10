新冠肺炎：新省及西澳省鬆綁　重開食肆放寬群聚

澳洲總理莫里森日前宣布全國分三階段放寬部分限制措施後，新南威爾士省及西澳省政府周日（10）公布相關詳情。新省將於周五（15日）允許餐廳、遊樂場、社區中心等重開，最多只可容納10人；西澳省將於下周一（18日）放寬禁令，容許不多於20人在室外及室內聚集。維多利亞州預計周一（11日）公布鬆綁計劃。

新省省長貝雷吉克莉安表示，該省周五起重開餐廳、咖啡店、遊樂場等設施，亦允許民眾進行戶外及宗教活動，並放寬聚集人數上限至10人；惟跨省旅遊仍然不獲准許。婚禮的出席人數亦擴大至10人，室內葬禮可有20人出席，室外的則是30人。

新省政府過去一日為近一萬人進行新冠肺炎病毒檢測，當中只有兩人染疫，貝雷吉克莉安形容是出色的結果，但警告放寬限制令不代表威脅減少。公立學校周一開始復課，貝雷吉克莉安則稱這是非常安全的做法。

西澳省省長麥高恩（Mark McGowan）宣布重啟該省經濟的路線圖，他指只要食肆及咖啡室遵守安全社交距離，堂食區最多可接待20人；室內及室外活動亦會放寬聚集人數至最多20人。另外，省內允許部分地區之間旅遊，包括皮爾巴拉區、中西部地區、加斯科內等；跨省旅遊仍然禁止。麥高恩表示，西澳省成功對抗新冠肺炎，意味全省可準備採取下一步行動。