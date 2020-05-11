新冠肺炎：新一輪紓困措施　支援學生及企業

日本目前有34個都府縣道宣布進入緊急狀態，部分地方的新冠肺炎疫情開始放緩，持續零新增確診病例。經濟再生擔當相西村康稔周日（10日）在記者會表示，政府將考慮本月底前解除大部分地方的緊急狀態令。另外，政府將制訂第二輪追加預算案為企業及學生紓困。

西村康稔指出，多縣在最近一至兩周內沒有新增確診，認為疫情受控的地區可以不等到本月底，力爭周四前後解除緊急狀態令；又指若緊急狀態持續，經濟恐進一步惡化。日本政府最快周四（14日）召開專家會議，重新評估緊急狀態令，並擬於下周四（21日）再次開會，討論本周未能解禁的地區。解禁條件將考慮感染狀況、醫療和監控體制三個方面，料東京、大阪及另外11縣未必可提早解除緊急狀態令。

《日本經濟新聞》周一（11日）引述消息報道，政府將推出新一輪紓困措施，主要支援無力交租及因疫情銷售下跌的公司、失去兼職的學生等。報道指，政府希望爭取在國會本會期6月17日結束前通過這份追加預算案。該國上月推出則主要是發放應急現金、向小企業提供融資等。日本至今有16559人確診新冠肺炎，當中646人死亡。

《日本經濟新聞》和東京電視台上周五至周日（8至10日）就政府應對疫情的措施進行聯合調查，結果顯示，多達55%受訪者「不予好評」，比上次調查增加11個百分點，創出新高。首相安倍晉三內閣的支持率則為49%，比3月的48%跌一個百分點。