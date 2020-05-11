新冠肺炎：梨泰院感染群增至75例　首爾追蹤5517人

南韓的新冠肺炎疫情有反彈迹象，中央防疫對策本部周一（11日）宣布35宗新症，是連續第二日增加逾30人確診，亦是4月9日以來單日最大增幅；全國累計10909人染疫，256人死亡。新症中僅6宗是境外輸入，其餘均為本土感染，大多與首爾梨泰院酒吧感染群組有關。酒吧感染群目前增至75人確診，首爾市政府已鎖定逾5500名到過涉事酒吧的人士。

在梨泰院爆發疫情前，南韓已多日沒有社區感染個案，新症主要是境外輸入。首爾市市長朴元淳接受當地電視台訪問時透露，酒吧感染群有49名確診者來自首爾，目前鎖定5517人到過爆發疫情的酒吧，已接觸其中2405人，包括28名外國人。朴元淳稱，部分無法聯絡的人可能是提供了虛假聯絡資訊或逃避政府聯繫，敦促他們盡快接受檢測。

同日，法務部就修訂《出入境管理法》進行公眾諮詢，內容包括對違反隔離令的外國人處以更高罰款，並指境內疫情漸趨長期化，入境的外國人遵守居家隔離對防疫十分重要，此前的罰款金額成效甚微，所以決定上調罰金。

南韓外交部周一宣布，韓方向美國政府緊急提供200萬個口罩，這是韓美領袖早前通電話後的後續措施。韓方因應國內疫情、口罩供求、對美援助口罩必要性等因素後，作出上述決定。