新冠肺炎：逾1.1萬新症創單日新高　確診總數排全球第三

俄羅斯的新冠肺炎疫情失控，周一（11日）再破單日新症紀錄，再多11,656人染病，累計逾22.1萬宗病例，僅次於美國及西班牙，是全球疫情第三嚴重的國家及地區；同時再多94人病歿，令死亡個案突破2,000宗。總統普京宣布，解除國內部分經濟限制措施，強調其餘抗疫政策仍會持續。

普京在全國電視講話中提到，將允許偏遠地區政府自行決定，哪些工廠可於周二（12日）重開，強調保障就業及經濟發展的重要性。根據最新疫情數據，俄羅斯接近一半病例沒有病徵，而病例每天增長率由5.5%微升至5.6%。首都莫斯科繼續是重災區，病例增加逾6,100宗至近11.6萬宗，當地病例每天增長率由5.3%升至5.6%。相比西歐疫情逐漸緩和，俄羅斯自本月3日起，每天都錄得逾萬宗新症，情況令人憂慮。

俄羅斯官員強調該國死亡率比很多其他國家低，但根據官方周日（10日）提供的數據，莫斯科今年4月通報的死亡個案，比去年同期增加18%，令外界質疑政府嚴重低估疫情真實情況。官員以至今進行560萬次病毒檢測為由，解釋病例急增的原因。