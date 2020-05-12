美軍劍指中俄　7轟炸機分途出擊

美國空軍轟炸機機隊近期頻頻出擊，繼多次飛近中國空域後，近日又在歐洲及印太地區上空執行任務，包括接壤俄羅斯西部的波羅的海，向中俄展示戰力。

美國戰略司令部周一（11日）公布，為展示長程戰略轟炸機戰備狀態及全球到達的能力，上周四（7日）分別向歐洲司令部及印太司令部的管轄區，同步派出2架駐守密蘇里州懷特曼空軍基地的B2隱形轟炸機、2架駐守北達科他州邁諾特空軍基地的B52H轟炸機、2架駐守路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地的B52H。

聲明表示，這次「動態運用」長程轟炸機及支援飛機，展示美國有能力在全球任何一處地方，同步執行戰略威懾任務；而戰略轟炸機任務加強戰備狀態及訓練，有助回應全球潛在危機或挑戰。雖然軍方沒有公布行動詳情，但追蹤美國軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots指，該批B2在東太平洋上空執行來回任務。

與此同時，美軍一架B1B轟炸機周一從南達科他州埃爾斯沃思空軍基地出發，先在丹麥博恩霍爾姆島上空與該國F16戰機訓練，之後在波蘭華沙上空會合該國F16及米格29戰機，最後飛往拉脫維亞及立陶宛。這是美軍日內第2次在歐洲的轟炸機特遣隊任務，軍方稱展示美方延伸威懾能力及對北約集體防禦的承諾。