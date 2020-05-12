疑報復查疫源　華暫停從澳洲4屠宰場進口肉類

澳洲政府因呼籲國際獨立調查新冠病毒源頭而與中國鬧僵，北京近日擬對澳洲大麥徵收反傾銷稅報復。澳洲傳媒周二（12日）報道，中國已暫停向4間澳洲屠宰場採購紅肉，未知是否報復行動之一。

澳洲廣播公司報道指，中國暫停從位於昆士蘭的Kilcoy Pastoral、Beef City、Dinmore，以及新南威爾士省的Northern Cooperative Meat屠宰場進口肉類，據報中方沒有把屠宰場除名，它們的許可證仍然有效。涉事屠宰場的肉類出口，約佔澳洲輸往中國的牛肉出口總量的35%，今年的銷售額有望達35億美元（約271億港元）。

澳洲貿易部長伯明翰表示，政府周一（11日）才獲中方知會暫停進口澳洲肉類，估計與技術問題有關，部分可追溯至逾一年前。他已與官員及業界人士商討對策，將與兩國政府及業界合作尋求解決辦法，讓事情盡快回復正常。

澳洲肉類工業委員會指，業界一直嚴格遵守中國的進口規定，此前亦發生過類似事件，並指這是貿易及市場准入問題，正與聯邦政府緊密合作應對。