新冠肺炎：財長談疫後經濟　沒戴口罩咳嗽不止

澳洲的新冠肺炎疫情進一步放緩，一度是重災區的新南威爾士省周二（12日）公布首次單日零新增確診病例。澳洲財長弗呂登貝格同日在國會就疫情對經濟的影響發表講話，期間沒有戴口罩卻咳嗽不止，引起外界疑慮。他其後表示已接受檢測，等待結果期間會自我隔離。

弗呂登貝格在國會上，介紹國家財政現況及疫情後將採取的措施。他表示，該國今季損失的生產力，將相當於南澳省、塔斯馬尼亞、北領地和坎培拉一季生產力的總和，家庭開支將減少16%，企業投資下跌18%，失業率下月將升至10%，多達140萬人失業。但他表示，疫後政府將透過放寬限制、減稅、投資基建、勞資改革等刺激經濟復甦；預計全面解封後澳洲經濟每月將增長約94億澳元，就業職位亦會增加；相反倘再封城，每周將損失數十億澳元。

在漫長的講話期間，弗呂登貝格一度失聲、不停咳嗽，中途需要停下來喝些水，情況持續約2分鐘，情況尷尬。他事後表示，因為覺得口乾舌燥而咳嗽，諮詢副首席醫療官後，對方建議他接受新冠病毒檢測以防萬一，預計周三（13日）會有結果。

澳洲至今有6946宗確診病例，當中98人死亡。新南威爾士省在過去一天沒有新增病例，省長貝雷吉克莉安形容是抗疫的重要里程碑，但敦促民眾不要自滿。各地開始逐步解封，其中塔斯馬尼亞的餐廳、咖啡店和酒吧下周均可重開，但店內不可多於10人，室內聚會人數上限增至5人，室外則為10人；維多利亞省的學校則於本月26日開始陸續復課。