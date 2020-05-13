3槍手襲首都產科診所　16死包括產婦及初生嬰

阿富汗周二（12日）發生多宗槍擊及炸彈襲擊事件，連施襲者在內至少44人死亡、93人受傷，當中首都喀布爾一間產科診所遭多名槍手突襲，造成16人死亡，包括2名產婦及她們的初生嬰兒以及多名護士。

官員表示，3名槍手闖入位於喀布爾西部達斯特巴奇區（Dashti Barchi），一間由無國界醫生開設的產科診所，與保安部隊駁火長達多個小時。期間保安部隊冒險協助診所內的人撤離，3名槍手其後全被擊斃。除16人遭槍手射殺外，另有15人受傷，包括婦孺。此外，百多名安全撤出的人中，有3名是外國人。當局不知該診所何以成為襲擊目標。

在同日，東部納加哈省科瓦區，一名於周一晚因心臟病去世的親政府民兵指揮官的喪禮，遭自殺式炸彈襲擊，24人死亡，68人受傷。在東部霍斯特省，一枚安裝於市集一輛木頭車上的炸彈，被人遙控引爆，1名小童死亡，10人受傷。

上述3宗襲擊均沒有組織承認責任，政治組織塔利班亦聲稱與他們無關，但總統艾哈邁德扎伊在襲擊發生發表電視講話，指不會再在與塔利班的和平協議中採取守勢，下令保安部隊向塔利班施襲。