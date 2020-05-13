新冠肺炎：火車站女員工遭吐口水　染疫留醫3日亡

英國倫敦一名火車站女職員早前在大堂售票處工作，被一名自稱患上新冠肺炎的男子吐口水，她其後不適入院，證實感染新冠肺炎，留醫3日後病逝。女職員的同僚指公司沒為她提供適當的保護裝備以致她染病，認為公司對此應負上責任和給她的家人作出賠償，擬向公司採取法律行動。

47歲死者穆金加（Belly Mujinga）2000年從剛果民主共和國移民到英國，婚後與丈夫育有一女，並在鐵路公司Govia Thameslink Railway旗下的火車站工作。她4年前曾做過手術，呼吸系統仍有問題。

穆金加今年3月22日，在倫敦西南的維多利亞站工作，由於當時新冠肺炎疫情嚴峻，她與同僚要求上司提供口罩或其他保護備，但遭拒絕。兩人十分擔心，但仍硬着頭皮在車站大堂售瑪處工作，豈料期間一名聲稱自己患新冠肺炎的男子襲擊她們，更向她們咳嗽和吐口水。穆金加其後開始不適，至4月2日入院，留醫3日後病逝。

穆金加的同僚認為公司明知她呼吸系統有毛病，不但沒提供保護裝備，還安排她在要與乘客接觸的崗位工作，需為其死亡負責，因此向英國運輸受薪人員協會（TSSA）求助。TSSA向監管鐵路的政府部門報告事件，要求徹查。鐵路公司則指非常重視員工安全及健康，但稱事發時政府給他們的建議，是毋須為員工提供個人保護衣。