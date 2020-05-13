華夫婦經營兌換業務　疑兇手誤會有錢遭殺害

柬埔寨傳媒報道，一對中國福建籍夫婦本月2日在西哈努克省波禮努縣遭人殺害，屋內財物被盜竊。警方初步認定，兩人死於他殺。家屬日前透露，現場沒有找到凶器，兇手仍然在逃，又指死者曾做小額度美金兌換業務，懷疑令兇手誤會是有錢人而遭遇橫禍。

死者家屬指，兩名受害人均為福建永春縣人，男死者彭志明現年44歲，女死者陳葉青現年32歲。去年5月，他們經介紹赴柬埔寨考察市場後，共同籌措資金投資水泥磚製品生產，卻因當地政策調整令市場行情有變，工廠暫時無法開工，資金面臨壓力，兩夫婦遂在當地經營中餐館彌補家用。

家屬表示，中餐館周邊有很多中國人參與投資建設的工程項目，因近日受柬埔寨雨季和疫情影響，很多人都需要回國，才有美元兌換的需求。兩夫婦平日會在微信朋友圈發圖文宣傳美元兌換業務，配圖均是一疊疊美元，懷疑因此令兇手誤以為是富有人家而遇害。據指，他們住所內的現金、手機、手提電腦、首飾等被洗劫一空，疑是入室搶劫和犯罪團夥作案的慣犯。

遇害夫婦赴柬埔寨前，與3名兒女及與68歲的母親住在永春縣桃城鎮，後者已向內地相關政府部門求助，敦促柬埔寨政府盡快偵破案件。中國駐柬埔寨大使館領僑處職員周一（11日）指，已與死者家屬聯繫，當地華人社團正積極提供協助。