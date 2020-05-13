金沙放棄競逐日本賭牌　疑不滿特許權僅得10年

美國拉斯維加斯金沙集團周三（13日）發聲明宣布，集團放棄競逐獲得日本賭場營運牌照。

金沙主席艾德森表示，現在是時候將精力集中在其他機會上。他曾揚言，願意在一個度假村項目上花費100億美元（約780億港元），當中包括興建賭場、酒店及會議空間，類似於其於拉斯維加斯、澳門及新加坡的規模。

《彭博社》引述消息指，艾德森2005年起嘗試把業務擴張至日本，近年看準東京附近地區，特別是橫濱。不過，公司高層反對日本部分有關賭場的法例，其中最大問題是賭牌特許權只得10年，中央及地方政府期間可更改條款，可能影響集團利潤。金沙亦考慮到興建一個度假村需時至5年，10年期的賭牌不足以讓集團賺取可觀回報。金沙集團分別於澳門及新加坡的度假村獲得20至30年的許可。

知情人士續指，日本的地價及人力開支昂貴，銀行不願批出多於項目建築費一半的貸款，而且日本的預期賭稅會高達30%，而且有31%的企業稅。日本政府亦計劃限制國民逗留賭場的時間，以及規定入場費為每日55美元（約426港元），外國人贏錢後則可能要收稅。

分析指出，金沙集團的決定，對日本首相安倍晉三而言是挫折，因他一直試圖通過專注於旅遊業來促進經濟增長。然而，新冠肺炎疫情以及由此導致的旅行崩潰，對該國經濟造成傷害。

至於雲頂、銀娛、永利度假村及新濠博亞娛樂表示對日本賭牌仍然有興趣。此前，美國賭場運營商凱撒娛樂（Caesars Entertainment）去年宣布放棄競投日本賭牌，並將聚焦其目前的計劃，包括與美國同業Eldorado Resorts的合併。