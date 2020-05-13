新冠肺炎：調查發現　失去味覺及嗅覺為主要病徵之一

一批來自美國、日本及英國的專家近日分別進行兩項調查，均發現失去味覺及嗅覺為新冠肺炎患者的主要病徵之一。這個發現有助盡早找出新冠肺炎確診者。

英國倫敦國王學院的專家收集逾250萬名來自美國及英國的人士，在手機應用程式上填寫的病徵及病毒檢測結果數據。在3月24至4月21日期間，逾1.8萬名用家報告了自己的病毒檢測結果。在7178名確診的用家中，有65%人病發時曾失去味覺及嗅覺。

另外，由美國賓夕凡尼亞州立大學及日本東京大學等專家組成的研究團隊針對4000名患者進行調查。患者主要來自歐洲，他們通過網站回答調查問題。他們為自己在病發前及病發後的味覺及嗅覺靈敏度評分，0分為最低，100分為最高。

結果顯示，他們的嗅覺平均從90分降至11分，味覺平均從92分降至23分；薄荷的清涼感、辣椒的辛辣感等感覺，也平均從85分降至47分。有46%患者表示無法感受到鹹味，為所有味道之中的最多，無法感受甜味及苦味的人，分別有44%及39%。很多患者表示，無論是否有鼻塞，也難以聞到氣味。