新冠肺炎：解封後民眾急不及待理髮　髮型屋預約爆滿至5月底

法國經過兩個月的強制隔離措施，國民在本周局部解封後急不及待的去理髮，髮型屋預約爆滿至5月底。

民主工人聯會理髮業副秘書長熱偉奧表示，由於太多人急於理髮，估計需要輪候大約3星期。在全國擁有2000間髮型屋的Provalliance集團，主席弗蘭克·普羅沃斯特表示，已預約的客人大概等候10天才可理髮，他說：「目前很少客人會不先預約而自行來到理髮店。我們逐步慢慢開門，按照衛生措施和需求而定。」

在巴黎東南郊區馬恩谷省的一間髮型屋東主表示，直至5月25日均已預約爆滿。西部翁熱市Jacques Dessange大髮型屋負責人說，過去3周以來每天有上百人致電他們預約理髮。巴黎西北郊區上塞納省克利希市，一間髮型屋女東於11日解封首天的凌晨零時零一分搶先開門營業，通宵工作至傍晚，可見民眾的是何等心急。

按照法例規定，髮型屋內的人們也要保持距離，故此部分員工仍然未能上班。店東為顧客訂購用完即棄的保護袍，員工和客人均要戴上口罩，在為每位客人理髮後員工要把所有用具消毒。

駐法國記者呂靜儀報道