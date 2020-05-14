洛文憶述首訪北韓　金正恩「醇酒美人」款待更大展歌喉

美國退役NBA籃球明星洛文（Dennis Rodman）與北韓領袖金正恩私交甚篤，洛文近日受訪時就大談兩人初次見面時「醇酒美人」相伴的情況。

現年58歲的洛文上周出席前拳王泰臣)的網上節目時稱，自己在2013年跟隨哈林籃球隊和其他顯要人物到訪北韓，但他當時並不知道自己要去做什麼，他說：「我以為是要去簽名會或打籃球，我對北韓一無所知，真是大笨蛋，對嗎？」

洛文憶述他打完一場籃球表演賽後，金正恩過來與他打招呼，但他當時竟不知那是誰。金正恩問洛文：「喜歡我的國家嗎？」洛文答道：「很棒，很酷，很不錯！」金正恩之後告訴洛文，原本是要邀請米高佐敦（Michael Jordan）來，但佐敦拒絕了，所以才邀請他。之後兩人很快便因為同樣熱愛籃球而談得很投契，金正恩邀請洛文回家開派對。

洛文稱金正恩對他說：「一起吃晚飯吧，唱一會卡拉OK喝些伏特加，叫些美女來。」洛文續稱：「之後我所記得的，我們一起吃飯，喝得爛醉如泥，他開始唱卡拉OK，但我完全不知他唱甚麼。」接着是一隊由18位「美女」組成的樂隊出場，但彈奏的只是1978年美國電視劇《豪門恩怨（Dallas）》的主題曲。

洛文於是建議這支美女樂隊學些其他音樂，例如樂Pearl Jam、Van Halen和Rolling Stones的歌曲；而到他下次再訪北韓時，她們真的應他要求，演出了那些歌曲。

洛文聲稱自己見過北韓的「軍隊和導彈」，但從沒與金正恩談政治，他說：「我從不參與政治，我只是把體育運動帶來（北韓）」。

近日外界傳言金正恩的健康出問題，洛文早前曾向美國報章表示，相信他這位老朋友安好，又認為金正恩大概會像大部份美國人一樣，正收看米高佐敦的紀錄片《The Last Dance》。