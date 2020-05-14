夢幻之城遺迹首次出土　豐臣秀吉生前所建最後城堡

日本戰國時代大名豐臣秀吉生前修建的最後一座城廓，因記載史料稀少而被稱為「夢幻之城」，存在與否備受質疑。京都市埋藏文化遺產研究所周二（12日）宣布，市內仙洞御所發現該城的圍牆和護城河遺迹，是首次出土相關遺迹，印證該城真實存在。專家形容今次是日本城堡挖掘調查中，本世紀最大發現。

考古人員去年11月起挖掘調查仙洞御所約125平方米範圍，發現高1米60厘米、長8米的石牆，以未經加工的石頭堆砌而成，上半部因人為摧毀而崩塌，但可見是安土桃山時代的「野面積」建築技術。同時出土與石牆規模相當的護城河位於其東邊，寬3米以上、深約2.4米，內有石牆落石及大量金箔瓦碎片，當中刻有豐臣秀吉使用的桐紋家紋及皇室菊紋。

夢幻之城又稱京都新城，據史料記載，該城於1597年建成，即豐臣秀吉去世前一年，被指是繼大阪城及京都聚樂第後，其生前所建的最後城堡。有關該城的留存文獻極少，但據當時的僧侶日記指它沒有正式名稱，被稱為太閣御所，建於京都皇宮東南方，東西400米，南北800米，佔地約32萬平方米。

研究所調查指，石牆原高2.4米，是京都新城護城河的西側側壁，符合京都新城在關原之戰前曾被以靠近御所附近為由，城門、城牆等遭毀壞的記載，但破壞者不明。今次發現除了確定城址，亦有助了解豐臣秀吉晚年的政權構想及去世後的政變細節。

滋賀縣立大學考古學教授中井均認為，豐臣秀吉是為了兒子豐臣秀賴將繼承其關白官位而建城，以彰顯豐臣家權勢；由金箔瓦等出土物亦推測該城規模不遜於聚樂第。