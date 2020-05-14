新冠肺炎：研究指逾半確診者　遭未出現病徵人士感染

愛爾蘭都柏林大學學院（University College Dublin）一項研究發現，有超過一半的新冠病毒確診患者是被未出現病徵（presymptomatic）的傳播者所感染，有關研究相信有助於控制疫情，以及為何時放寬防疫限制措施提供指引。

研究員分析了全球17項有關新冦肺炎的研究，當中包括來自香港、意大利、新加坡及武漢的數據，他們從中估算，當中有56.1%的確診人士是被未出現病徵的人士感染。

研究團隊發現，病症的潛伏期，即患者接觸病毒到出​​現初期病徵的這段時間，平均是5.8日，與世衞的數字相若；團隊亦指出，在病徵出現前的3日到病徵出現後的兩日，是最常傳染他人的時段；是病徵出現前的0.67日是傳染性最強的時段。

研究人員利用這些資訊和數學方程式，估計有多少確診病例屬於未出現病徵者的傳播。中國天津市一項涉及137人的研究中，估計有當中80.7%的病例屬未出現病徵傳播，武漢一項涉及12人的研究中33.7%病例屬此類傳播；而意大利北部一項涉及240人的研究中，就有36.3%的病例是被未出現病徵的人傳染。

過往曾有估計指出，最多有80%的患者是遭未出現病徵的人士感染，今次研究的結果與這項估計脗合。研究小組警告，未出現病徵者造成的傳染可導致病毒不受控制地傳播，使疫情持續。但團隊同時表示，有關的傳染風險仍非常不確定，須進行更多研究。